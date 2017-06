(dpa) - Die Pittsburgh Penguins haben erneut den Stanley-Cup gewonnen. Pittsburgh gewann am Sonntag (Ortszeit) Spiel sechs der NHL-Finalserie gegen die Nashville Predators mit 2:0.

Für die Penguins ist es der zweite Titel in Serie und die fünfte Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Pittburghs Patric Hörnqvist konnte kurz vor Spielende einen Abpraller von der Bande im Tor der Predators unterbringen. Der Schwede flickte den Puck 1:35-Minute vor Spielende an den Rücken von Nashville Torhüter Pekka Rinne, von dort landete die Scheibe im Tor. Carl Hagelin besiegelte 14 Sekunden vor Schluss mit einem Treffer in das leere Tor den 2:0-Endstand.



Pittsburgh ist die erste Mannschaft seit den Detroit Red Wings 1998, die ihren Titel verteidigen konnte.