NFL: Brady von den Patriots zu den Buccaneers

American-Football-Star Tom Brady, der erfolgreichste Spieler der NFL, verlässt die New England Patriots und geht zu den Tampa Bay Buccaneers.

Star-Quarterback Tom Brady (42) wechselt in der NFL von den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers. Das berichten verschiedene US-Medien übereinstimmend. Brady soll bei seinem neuen Club ungefähr 27 Millionen Euro pro Saison erhalten und für mehrere Jahre unterschreiben.



Brady, mit sechs Super-Bowl-Gewinnen erfolgreichster NFL-Profi der Geschichte, hatte am Dienstag seinen Abschied von den Patriots nach 20 gemeinsamen Jahren bekannt gegeben. Neben den Buccaneers sollen auch die Los Angeles Chargers Interesse gehabt haben.

Winston nur noch zweite Wahl

Kommt der Wechsel zustande, löst Brady bei den Buccaneers Jameis Winston als Nummer eins auf der Spielmacherposition ab. Tampa hatte den 26-Jährigen im NFL-Draft 2015 als ersten Spieler ausgewählt. Winston hatte sich in der abgelaufenen Saison 30 Interceptions, also Würfe zum Gegner, geleistet.

Der in Kalifornien geborene Brady wurde in seiner Zeit bei den Patriots vier Mal zum wertvollsten Spieler (MVP) des Super Bowls gekürt. Drei Mal erhielt er die Auszeichnung nach der regulären Saison (2007, 2010 und 2017). Brady hält in der NFL mehrere Rekorde, unter anderem ist er der älteste Spielmacher, der den Super Bowl gewann. Mit 41 Jahren führte er New England durch einen Sieg gegen die Los Angeles Rams im vergangenen Jahr zum Titel. Seine neun Finalteilnahmen sind ebenfalls bislang unerreicht.