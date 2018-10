Neymar und Messi zaubern

Die beiden Starspieler aus Südamerika führen ihre Clubs in der Fußball-Champions-League fast im Alleingang zum Sieg. Auch Borussia Dortmund darf jubeln.

(sid/dpa) - Der französische Fußballmeister Paris SG hat am Mittwochabend in überlegener Manier den ersten Sieg in der laufenden Champions-League-Saison gefeiert. Angeführt von Neymar besiegte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel nach der 2:3-Niederlage zum Auftakt beim FC Liverpool in der Gruppe C den serbischen Meister Roter Stern Belgrad souverän mit 6:1.

Neymar sorgte mit einem schnellen Doppelpack früh für klare Verhältnisse: Erst zirkelte der 26-Jährige einen Freistoß aus etwa 22 Metern perfekt ins linke Eck (20 ...