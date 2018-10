Die Nummer zwei der Setzliste bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open, Garbine Muguruza, ist ausgeschieden.

Newcomer besiegt Muguruza

David THINNES

Dayana Yastremska (UKR/Weltranglistenposition: 66) war bislang nur Tennisexperten bekannt. Doch die 18-jährige Ukrainerin macht seit einiger Zeit auf der Profitour für Furore. Am Sonntag gewann sie noch Hongkong in erstes Turnier. Und am Mittwochabend besiegte Yastremska die Nummer zwei der Setzliste der BGL BNP Paribas Luxembourg Open, Garbine Muguruza (E/13).

Garbine Muguruza war an Nummer zwei gesetzt. Foto: Fernand Konnen

Yastremska ließ der Spanierin keine Chance und setzte sie bei jedem Ballwechsel sofort unter Druck. Nach 70 Minuten setzte sie sich mit 6:2 und 6:3 durch und bekommt es im Viertelfinale mit Margarita Gasparyan (RUS/124) zu tun.



Die Rechtshänderin aus Odessa ist damit seit sieben Spielen unbesiegt. Am Dienstagabend hatte sie sich in einem Krimi nach drei Stunden gegen die Qualifikantin Varvara Lepchenko (USA/161) durchgesetzt, dies nach Vergabe und Abwehr von mehreren Matchbällen.