Neustart mit dem BBC Käldall

Die Neugründung eines Basketballclubs in der Gemeinde Kayl ist perfekt. Am Mittwochabend wurde der BBC Käldall gegründet.

Die Neugründung eines Basketballclubs in der Gemeinde Kayl ist perfekt. Am Mittwochabend wurde der BBC Käldall gegründet.

Am Mittwochabend wurde in der Tetinger Schungfabrik ein neuer Basketballclub gegründet, um die Red Miners Kayldall zu ersetzen. Schon nach knapp 30 Minuten war man sich in allen Punkten einig.

Präsident des neuen Clubs mit dem Namen BBC Käldall ist Gérard Kraus. Im Vorstand sind außerdem noch Mélanie Grün (Sekretärin), Grégory Kaps (Sekretär), Serge Haupert (Kassenwart), Patrick Donven, Guy Kerschen, Eric Kersch, Bob Koullen und Kai Wilhelm vertreten.

In der kommenden Saison will der BBC Käldall auch wieder mit einigen Teams am Spielbetrieb teilnehmen ...