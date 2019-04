Neururer über Schiedsrichter Morais: "Eine Zumutung"

Schiedsrichter Ricardo Morais leitete am Samstag die Regionalliga-Partie zwischen Wuppertal und Wattenscheid. Trainer-Urgestein Peter Neururer kritisierte den luxemburgischen Referee heftig.

Bob HEMMEN Schiedsrichter Ricardo Morais leitete am Samstag die Regionalliga-Partie zwischen Wuppertal und Wattenscheid. Trainer-Urgestein Peter Neururer kritisierte den luxemburgischen Referee heftig.

"Er lag in allen seinen Entscheidungen, nicht nur gegen oder nicht nur für eine der beiden Seiten immer komplett daneben. Und die Kommunikation war eine einzige Katastrophe", sagte Peter Neururer gegenüber "RevierSport". Der ehemalige Bundesliga-Trainer, der derzeit als Sportlicher Leiter bei Wattenscheid in der Verantwortung steht, war am Samstag nach der 2:3-Niederlage in Wuppertal richtig sauer.

Schiedsrichter Ricardo Morais ist eigentlich in der BGL Ligue tätig. Foto: Ben Majerus

Der Auslöser für Neururers Wutrede war Ricardo Morais. Der Schiedsrichter, der eigentlich in der BGL Ligue als Referee tätig ist, leitete das Duell in der Regionalliga West. Im Rahmen eines internationalen Austauschprogramms kommen immer wieder Schiedsrichter aus Deutschland nach Luxemburg, umgekehrt genauso. Nach der Niederlage seines Teams machte Neururer aber deutlich, was er von dieser Idee hält.

Sprachproblem

"Die haben eine Regelauslegung, die kann man beim Schach haben. Die sind ja desorientiert, das gibt es gar nicht", so Neururer, der hinzufügte: "Morais spricht kein Deutsch. Da frage ich mich doch: Auf welcher Grundlage hat er die Gelb-Rote Karte gegen Wuppertals Enes Topal wegen Meckerns gegeben? In welcher Sprache hat der gemeckert? Französisch? Luxemburgisch?"

Dann wurde der 63-Jährige sogar persönlich: "Der größte Witz war, dass der vierte Mann sagte, dass dieses Gespann im letzten oder vorletzten Jahr noch in der Ligue 1 in Frankreich gepfiffen haben soll. Dann müssen sie aber die Sportart gewechselt haben. Es war eine Zumutung. Die waren total, komplett überfordert."

Im französischen Oberhaus hat Morais noch keine Begegnung geleitet. Neururer hofft sicherlich, dass der luxemburgische Schiedsrichter auch in Deutschland kein Spiel mehr pfeifen wird.