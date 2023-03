Der Luxemburger erleidet mit Köln Schiffbruch in Dortmund und steckt wieder mitten im Abstiegskampf. Der 21-Jährige feiert eine besondere Premiere.

Sport 2 Min.

Fußball-Nationalspieler im Ausland

Neunzig Minuten Horror-Show für Mathias Olesen

André KLEIN Der Luxemburger erleidet mit Köln Schiffbruch in Dortmund und steckt wieder mitten im Abstiegskampf. Der 21-Jährige feiert eine besondere Premiere.

Eigentlich hätte Mathias Olesen Grund zum Feiern. Am Montag auf den Tag genau vor einem Jahr gab der Luxemburger sein Bundesliga-Debüt für den 1. FC Köln. Sechs Minuten vor Abpfiff kam der heute 21-Jährige damals vor 50.000 Zuschauern im heimischen Rhein-Energie-Stadion für Sebastian Andersson in die Partie und half mit, ein 1:1 über die Zeit zu schaukeln – Gegner war Borussia Dortmund.

Am Samstag feierte der Nationalspieler eine weitere Premiere. In seinem 15. Bundesliga-Spiel für die Domstädter stand Olesen erstmals über die komplette Spieldauer auf dem Rasen. 90 Horror-Minuten, die ihm wohl für immer in Erinnerung bleiben werden. Denn nach einer unterirdischen Leistung mussten Olesen und Co. auswärts nach einer 1:6-Niederlage die Segel streichen – Gegner war ausgerechnet wieder Borussia Dortmund.

Die ominöse Zahl sechs

Für Olesen war es immerhin der sechste Startelf-Einsatz in der laufenden Spielzeit. Und er spielte länger als die sechs Minuten bei seinem Debüt am 20. März 2022. Ohnehin spielt die Zahl sechs bei den Kölnern eine besondere Rolle, denn der letzte Sieg liegt bereits sechs Spieltage zurück.

So scheint es auch nur folgerichtig, dass man sich im Signal-Iduna-Park sechs Gegentore einfing. Dass es ein schwieriges Spiel werden würde, war bereits im Vorfeld klar, sind die Dortmunder in diesem Jahr in der Liga noch ungeschlagen, bei lediglich einem Remis gegen Revier-Rivale Schalke 04.

Für Mathias Olesen und den 1. FC Köln heißt es, nach der Niederlage wieder aufzustehen. Foto: AFP/LW-Archiv

Dennoch hatten sich die Spieler von Trainer Steffen Baumgart vorgenommen, gegen den großen BVB die eigene Krise zu beenden. Dass daraus nichts werden würde, war jedoch schon nach sechs mal sechs Minuten klar, als Donyell Malen (36.') bereits zum 4:0 für die Hausherren traf.

Vor dem nächsten Ligaspiel gegen die andere Borussia aus Mönchengladbach hat Olesen zunächst die Chance, bei der Nationalmannschaft Selbstvertrauen zu tanken. Denn in der EM-Qualifikation geht es am Donnerstag in Trnava gegen die Slowakei, ehe man drei Tage später im Stade de Luxembourg auf Cristiano Ronaldo und Portugal trifft. Im Idealfall kehrt Olesen mit sechs Punkten nach Deutschland zurück.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.