In gut einem Jahr beginnt die Fußball-WM in Katar. Die Niederlande können sich mit einem Sieg als letzter Gruppensieger direkt qualifizieren.

WM-Quali in Europa

Neun Teams bereits für WM in Katar qualifiziert

André KLEIN In gut einem Jahr beginnt die Fußball-WM in Katar. Die Niederlande können sich mit einem Sieg als letzter Gruppensieger direkt qualifizieren.

England und die Schweiz konnten am Montag als achtes und neuntes Team ihre WM-Qualifikationsgruppen gewinnen und sich somit das Ticket zur Endrunde der Fußball-WM-2022 in Katar (21. November bis 18. Dezember) sichern. Die Niederlande, rund um Bondscoach Louis van Gaal, haben am Dienstag in Rotterdam im Spiel gegen Norwegen die Chance, sich mit einem Sieg als zehnter und damit letzter Gruppensieger ebenfalls direkt für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Zuvor hatten sich bereits Deutschland, Dänemark, Titelverteidiger Frankreich, Belgien, Kroatien, Spanien und Serbien qualifiziert.

Auch wenn Italien sich als Gruppenzweiter nicht direkt für die Endrunde qualifiziert hat, träumt Trainer Roberto Mancini vom ganz großen Coup im nächsten Jahr. Foto: AFP

Italien fürchtet zweite WM in Folge zu verpassen

Weiterhin zittern müssen hingegen Schweden, Portugal und Italien, die allesamt nur den zweiten Platz in ihren Gruppen belegen konnten und jetzt in den Play-offs antreten müssen. Dort treffen dann die zehn Gruppenzweiten der ersten Qualifikationsphase sowie die beiden besten nicht direkt für Katar qualifizierten Gruppensieger der Nations League in den Ausscheidungsspielen Ende März (24./25. März und 28./29. März 2022) in drei Viererblöcken aufeinander. Nur die drei Finalsieger sind bei der WM dabei. Europameister Italien läuft derweil Gefahr, bei einem Scheitern in den Play-offs, die zweite WM-Endrunde in Folge zu verpassen. Für die Fußball-verrückten Tifosi ein schier unvorstellbares Szenario.

Fünf Erkenntnisse aus der WM-Qualifikation der Luxemburger Für die Fußball-Nationalmannschaft ist das Jahr 2021 trotz der Niederlage im letzten Spiel aus mehreren Gründen ein voller Erfolg.

Die Auslosung der WM-Gruppen findet am 1. April 2022 in Doha statt. Neben den neun europäischen Teams stehen bereits Gastgeber Katar und Rekordsieger Brasilien als Teilnehmer fest.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.