Neumann: "Den Anschluss nicht verlieren"

Aus der Coque wird ein Trainingszentrum mit internationalem Standard. Generaldirektor Gilbert Neumann erklärt warum dies der Fall ist.

Derzeit laufen in der Coque in Kirchberg die Umbauplanungen zur Schaffung des High Performance Training & Recovery Center. Das HPTRC wird ein Trainingszentrum für die besten Luxemburger Sportler und einer der Grundpfeiler der neuen Sportstruktur LIHPS, meint Generaldirektor Gilbert Neumann.

Mit dem High Performance Training & Recovery Center (HPTRC) geht für Gilbert Neumann ein Herzenswunsch in Erfüllung. Wenige Monate vor seinem Eintritt in den Ruhestand konnte der Coque-Generaldirektor ein Projekt auf die Schienen setzen, an dem er in den vergangenen Monaten und Jahren mit Herzensblut gearbeitet hat.



Gilbert Neumann, die Coque war bisher in erster Linie als Infrastruktur für Trainings- und Wettkampfzwecke bekannt. Dies wird sich in Kürze ändern.



Genau ...