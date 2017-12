(jan) - Nach Ag2r, Quick-Step Floors, BMC und Trek-Segafredo hat auch das Team des fünften Luxemburgers im Profiradsport sein Trikot für 2018 vorgestellt. Alex Kirsch geht mit WB-Veranclassic-Aqua Protect auch in der kommenden Saison in einem neongelben Jersey in die Rennen.

Beim Shooting am Strand wirkt das neue Trikot noch besser.

Foto: Veranclassic