T71 ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. US-Spieler Josh Hearlihy wird von seinem Landsmann Jermaine Crumpton ersetzt.

T71 hat einen neuen US-Spieler verpflichtet. Josh Hearlihy hat seine Probezeit nicht überstanden und wird von Jermaine Crumpton ersetzt.



Der 24-Jährige ist 1,98 m groß und spielte in den vergangenen vier Saisons am Canisius College in New York.