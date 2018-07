Amicale Steinsel hat einen neuen Profispieler für die kommende Saison verpflichtet. Jeff Early wird künftig für den Doublésieger auflaufen.

Neuer US-Spieler für Amicale

Kevin ZENDER Amicale Steinsel hat einen neuen Profispieler für die kommende Saison verpflichtet. Jeff Early wird künftig für den Doublésieger auflaufen.

Amicale Steinsel hat sich im Hinblick auf die kommende Saison mit Profispieler Jeff Early verstärkt. Der US-Amerikaner spielte zuletzt für Illiabum in Portugal. In 34 Spielen erzielte er 18,3 Punkte im Durchschnitt, zudem holte er 5,1 Rebounds pro Partie. Nach seiner Zeit an der Southern Illinois University hatte der 1,90 m große und 29 Jahre alte Guard seine Karriere in Puerto Rico und Mexiko gestartet.

Im vergangenen Jahr verhalfen Billy McDaniel und Shavon Coleman Amicale zum Doublé. McDaniel spielt in der kommenden Saison für Mamer, Coleman passt laut Präsident Frank Fischer nicht mehr ins Team.