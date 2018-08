Am Donnerstagabend hat sich F91-Stammkeeper Jonathan Joubert in den Play-offs der Europa League verletzt. Das Transferfenster in Luxemburg ist geschlossen, doch die Düdelinger haben noch Hoffnung.

Neuer Torwart für F91? FLF fragt bei UEFA an

F91 plant bereits für die Gruppenphase der Europa League. Nachdem sich Stammtorhüter Jonathan Joubert am Donnerstag beim 2:0-Sensationssieg in den Play-offs zur Europa League gegen CFR Cluj eine Schienbeinfraktur zuzog, wollen die Düdelinger einen Ersatz verpflichten.



Problem nur: Hierzulande ist das Transferfenster bereits geschlossen.

Nun hatten die Düdelinger die Idee, einen Keeper zu holen, der ausschließlich in der Europa League zum Einsatz kommen würde.



Die FLF stellte diesbezüglich bereits eine Anfrage beim europäischen Fußballverband UEFA, wartet aber noch auf eine Antwort.



Joe Frising ist eigentlich der Ersatztorhüter Düdelingens. Am Donnerstag wurde er für Jonathan Joubert eingewechselt. Foto: Albert Krier

Sollte F91 einen neuen Torhüter verpflichten dürfen, könnte dieser noch nicht am Donnerstag beim Rückspiel in Cluj-Napoca (Anpfiff 19 Uhr) zum Einsatz kommen.



Nur wenn sich zwei Keeper eines Teams langfristig verletzen, darf ein Verein einen neuen Torwart für die aktuelle Runde anmelden.

Joe Frising wird somit den Kasten der Düdelinger hüten.