Racings Basketballer werden in der anstehenden Saison von einem neuen US-Amerikaner verstärkt. Dieser hat bereits einige Jahre in Europa gespielt.

Neuer Spieler für Racing

Kevin ZENDER

Das Männerteam des hauptstädtischen Racing wird in der anstehenden Saison von einem neuen US-Amerikaner verstärkt. Der 30-jährige Devin White wird künftig für das Team aus der Total League auflaufen.

Der 2,03 m große US-Amerikaner spielte von 2012 bis 2017 für die Heidelberg Academics und die Wohnbau Baskets Essen in der deutschen Pro A. Vergangene Saison erreichte er mit den Gmunden Swans in Österreich das Finale der Meisterschaft. Durchschnittlich kam er in der österreichischen Bundesliga auf 13 Punkte, acht Rebounds und 3,3 Assists. Als zweiter Profispieler wird Scott Morton in seine siebte Saison beim Verein aus der Hauptstadt gehen.