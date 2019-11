Am Wochenende wird neuer Rollrasen im Stade Josy Barthel verlegt. F91 darf demnach hoffen, am Donnerstag in der Europa League dort anzutreten.

Neuer Rasen für das Stade Josy Barthel

Kevin ZENDER

Am Wochenende wird neuer Rollrasen im Stade Josy Barthel in der Hauptstadt verlegt. Die Arbeiten werden am frühen Samstagmorgen beginnen und neben dem Service des sports der Gemeinde Luxemburg von Experten aus den Niederlanden verrichtet.



Die europäische Fußball-Union UEFA hatte F91 Düdelingen mitgeteilt, dass die Anlage eines neuen Rasens unumgänglich sei, wenn der Luxemburger Meister seine Europa-League-Partie am Donnerstag (Anstoß um 21 Uhr) gegen APOEL Nikosia im Stade Josy Barthel austragen wolle. Bleibt zu hoffen, dass der Untergrund bis zum Donnerstag den Anforderungen der UEFA entspricht.

Am vergangenen Sonntag hatte die Luxemburger Fußball-Nationalmannschaft ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Portugal im Stade Josy Barthel bestritten. Als "Kartoffelacker" hatte Weltstar Cristiano Ronaldo nach der Partie bezeichnet. Das Abschlusstraining durften Luxemburg und Portugal nicht an der Route d'Arlon bestreiten, um das lädierte Spielfeld zu schonen. Luxemburg trainierte in Beggen, während sich Portugal in Bissen auf das Spiel vorbereitete.