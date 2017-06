(jg) - Die Red Boys gehen mit einem neuen Trainer in die kommende Handballsaison. Der Tabellendritte der abgelaufenen Spielzeit in der Sales-Lentz League trennt sich von Coach Agron Shabani und setzt auf den in Luxemburg unbekannten Danilo Brestovac.



Der ehemalige mazedonische Nationaltorwart (110 Länderspiele) hat einen Vertrag über zwei Jahre bei den Differdingern unterschrieben. Brestovac trainierte bereits die Nationalmannschaft Mazedoniens und war zuletzt als Assistenzcoach in Frankreich aktiv. Mit Chambéry Savoie Handball landete der 42-jährige Brestovac zuletzt in der höchsten Liga auf Platz fünf.