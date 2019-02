In der Gemeinde Kayl soll ein neuer Basketballclub gegründet werden. Damit ist das Ende der Red Miners Kayldall wohl besiegelt.

Neuer Basketballclub in Kayl

Daniel WAMPACH

Gestern wurde in der Tetinger Schungfabrik über die Probleme des Basketballclubs Red Miners Kayldall diskutiert. Die Schlussfolgerung war: Der Verein ist eigentlich nicht mehr zu retten. Immer noch hat niemand Einsicht in die Konten des Clubs und so wurde von einer vom Basketballverband FLBB und der Gemeinde Kayl-Tetingen einberufenen Versammlung entschieden, einen neuen Club in der Gemeinde Kayl zu gründen.



Der frühere Jugendspieler der Red Miners, Gérard Kraus, ist Präsidentenkandidat für den neuen Verein. „Ich wollte die Red Miners retten, allerdings ist mir bewusst geworden, dass ein neuer Verein die deutlich bessere Option ist.“



Bei der Versammlung dabei waren unter anderem auch John Lorent, Bürgermeister der Gemeinde Kayl-Tetingen, die beiden Schöffen Viviane Petry und Marcel Humbert sowie FLBB-Präsident Henri Pleimling. Auch Jurist Paul Schintgen wurde beratend hinzugezogen. In der morgigen LW-Ausgabe gehen wir detaillierter auf das Thema ein.