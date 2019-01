Neue Teams, neue Trikots

Das Transferkarussell im Radsport hat sich rasant gedreht. Die Topteams haben aufgerüstet. Ein Blick auf die spektakulärsten Wechsel lohnt sich.

Zwar beginnt die Radsportsaison in Europa erst in drei Wochen, allerdings steht bereits morgen mit der Tour Down Under das erste WorldTour-Rennen des Jahres auf dem Programm. Im australischen Sommer wird dann um Siege gekämpft. Neue Trikots, neue Mannschaften, neue Fahrer. Es wird ein bisschen dauern, bis man sich an die neuen Gegebenheiten gewöhnt hat. Damit die Umgewöhnung etwas leichter fällt, werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Transfers des Winters.