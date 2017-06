(LW) - Ali gegen Frazier, Federer gegen Nadal, Cristiano Ronaldo gegen Messi, Andy Schleck gegen Contador: Die größten Duelle der Sportgeschichte werden ab heute um ein Kapitel erweitert. Bei „Bob vs. Jan – das Duell“ geht es nicht nur um Ruhm für den Sieger, sondern auch um die Ehre einer ganzen Berufsgruppe.





Als selbst ernannte Experten schwingen sich Sportjournalisten tagtäglich zu den großen Kritikern der Athleten auf. Dabei sind die Sportler, die häufig die Grenze der Leistungsfähigkeit neu definieren, den Urteilen jener ausgeliefert, die parallel auf ihren Bürostühlen verrosten. „Macht es doch besser“, heißt es dann nicht selten. An dieser Stelle kommen Bob und Jan ins Spiel.





Sprung ins kalte Wasser





Zugegeben, den größten Anstoß für diesen Zweikampf gab die Rivalität der beiden ehrgeizigen Sportfanatiker. Doch gleichzeitig wollen sie beweisen, dass Schreiberlinge mehr können, als nur beim Sport zuzuschauen und darüber zu berichten.





Am Mittwoch beginnt die Serie, in der die beiden Redaktionskollegen in verschiedenen Sportarten auf die Probe gestellt werden – und sich miteinander messen. Dabei wissen sie vorher nicht, in welcher Disziplin sie sich beweisen müssen. Zeit für Vorbereitung gibt es also keine. Begleitet werden sie von versierten Experten jener Sportarten, die schließlich nach dem Wettkampf feierlich den Sieger bestimmen.





In der ersten Folge, die am Mittwoch um 18 Uhr auf wort.lu veröffentlicht wird, stoßen Bob und Jan gleich in der Auftaktdisziplin an ihre mentalen Grenzen und liefern sich einen erbitterten Kampf um den Sieg. Ob der Experte den Beiden allerdings ein gewisses sportliches Geschick attestieren oder ob die Duellanten das Klischee des faulen Journalisten am Ende doch erfüllen, ist dabei eine nicht weniger spannende Frage.