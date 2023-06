Meistercoach Gérôme Henrionnet übernimmt das Fußball-Team des Aufsteigers, Séraphin Ribeiro steht künftig in Junglinster in der Verantwortung.

Neue Frauentrainer in Hesperingen und Junglinster

Andrea WIMMER

Die Fußballfrauen von Swift Hesperingen gehen mit einem neuen Trainer in die nächste Saison. Gérôme Henrionnet steht demnächst beim Erstliga-Aufsteiger in der Verantwortung, wie der Verein am Wochenende mitteilte. Der 50-jährige Franzose, der früher beim FC Metz gearbeitet hatte, war bereits von 2016 bis 2018 im Luxemburger Frauenfußball aktiv und konnte während dieser Zeit einen Meistertitel mit Junglinster gewinnen. Hesperingen hatte die vergangene Saison in der zweiten Liga als Spitzenreiter beendet und damit den direkten Wiederaufstieg geschafft.



Auch Henrionnets ehemaliger Club hatte vor Kurzem die Verpflichtung eines neuen Trainers bekannt gegeben: Bei Jeunesse Junglinster folgt Séraphin Ribeiro auf Tiago Pereira. Der 48-Jährige, der früher bereits beim Ex-Meister engagiert und danach Assistenzcoach von Dan Santos bei der Frauen-Nationalmannschaft war, erhält einen Vertrag bis 2026.



