Neue Ära bei Jeunesse

Das neue griechische Führungsduo verfolgt ehrgeizige Pläne mit Jeunesse. Auf und neben dem Platz wird es zu wichtigen Veränderungen kommen.

Jeunesse feiert in diesem Jahr ein trauriges Jubiläum: Es ist zehn Jahre her, dass der Rekordmeister seinen bislang letzten Meistertitel feiern konnte. Seit der Generalversammlung am Samstag ist der Grieche Manthos Poulinakis der neue Präsident.

Was kommt nun auf Jeunesse zu? Am Montag gab es einen ersten Eindruck auf einer Pressekonferenz: Poulinakis, der sich in Griechenland um geschäftliche Dinge kümmerte, war jedoch nicht selbst anwesend, sondern ließ sich durch seine rechte Hand, Panagiotis Katsaitis, vertreten ...