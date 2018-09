Neue Abholzeiten für F91-Tickets

Die Tickets für die Gruppenphase der Europa League können nicht an den ursprünglich geplanten Tagen in Düdelingen abgeholt werden.

Bob HEMMEN Die Tickets für die Gruppenphase der Europa League können nicht an den ursprünglich geplanten Tagen in Düdelingen abgeholt werden.

Am 20. September beginnt die Gruppenphase der Europa League für F91 mit einem Heimspiel gegen AC Mailand (21 Uhr im Stade Josy Barthel). Der Verein hat per E-Mail unzählige Bestellungen erhalten und die reservierten Tickets sollten vom 11. September an im Vereinsbüro (Place de l'Hôtel de Ville) abgeholt werden können.

Wie die Düdelinger nun mitteilten, ist dies nun doch erst später möglich.

Im Vereinsbüro können die Besteller ihre Karten am 13. und 14. September jeweils zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 20 Uhr abholen. Am Samstag, dem 15. September ist das zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 18 Uhr möglich.

Einen Tag später können die Fans zwischen 10 und 12 Uhr ins Vereinsbüro kommen, während dieses am Montag, dem 17. September wieder von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 20 Uhr geöffnet ist.

Zudem teilte der Verein mit, dass jeder der Tickets erhält, bis Sonntagabend eine Antwort bekommen wird.