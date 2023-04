Die Süditaliener können in der Serie A den Meisterpokal vorzeitig gewinnen. Die Atmosphäre in der Stadt am Fuß des Vesuvs ist jetzt schon hitzig.

Sport 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Fußball

Neapel steht vor der Eroberung des "Scudetto" auf dem Kopf

Dominik STRAUB Die Süditaliener können in der Serie A den Meisterpokal vorzeitig gewinnen. Die Atmosphäre in der Stadt am Fuß des Vesuvs ist jetzt schon hitzig.