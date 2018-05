Meister Golden State Warriors entscheidet das siebte Halbfinalspiel der Play-offs in Houston für sich. Es kommt zum vierten Mal hintereinander zur selben Final-Paarung. Enttäuschung dagegen in Houston.

NBA-Traumfinale perfekt

Meister Golden State Warriors entscheidet das siebte Halbfinalspiel der Playoffs in Houston für sich. Zwei Stars sind in der heißen Phase nicht zu stoppen. Es kommt zum vierten Mal hintereinander zur selben Final-Paarung. Enttäuschung dagegen in Houston.

(sid) - Titelverteidiger Golden State Warriors hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erneut das Finale erreicht. Das Team der Stars Stephen Curry und Kevin Durant gewann das entscheidende Spiel sieben der Best-of-seven-Serie bei den Houston Rockets 101:92. In den Endspielen ab Freitagmorgen 3 Uhr Luxemburger Zeit treffen die Warriors zum bereits vierten Mal in Folge auf die Cleveland Cavaliers mit LeBron James.

Angeführt von Curry mit 27 Punkten gelang dem Meister in der zweiten Spielhälfte nach einem 43:54-Rückstand zur Pause ein Comebacksieg. Durant war mit 34 Punkten der beste Werfer des Spiels. Für die Rockets, die erneut auf Starspieler Chris Paul (Oberschenkelverletzung) verzichten mussten, waren 32 Zähler von James Harden zu wenig.

In den Finals steht nun das Wiedersehen mit den Cavaliers an. Das Team um "King" James hatte die Halbfinalserie gegen die Boston Celtics ebenfalls nach einem 2:3-Rückstand mit 4:3 für sich entschieden.