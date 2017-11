(jan/sid) - Die NBA-Stars der Cleveland Cavaliers haben am Montag vor dem Spiel gegen die New York Knicks ein ungewöhnliches Verkehrsmittel gewählt. Das Team war auf dem Rückweg von der offiziellen Trainingseinheit mit der U-Bahn unterwegs. Während die anderen Fahrgäste von den Basketballprofis kaum Notiz nehmen, macht sich die Gruppe um Kameramann LeBron James einen Spaß aus der ungewöhnlichen Tour. Der fehlende Komfort scheint den Ex-Meister zudem beflügelt zu haben.



Denn in New York krönten die Cavaliers eine beeindruckende Aufholjagd mit einem 104:101-Sieg. Angeführt vom überragenden James, der 23 Punkte erzielte, machten die "Cavs" einen 24-Punkte-Rückstand im dritten Viertel noch wett. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn man die Basketballer in Zukunft häufiger in der U-Bahn trifft.