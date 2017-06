(dpa) - Die Golden State Warriors haben auch das dritte Spiel der diesjährigen NBA-Finalserie gegen die Cleveland Cavaliers gewonnen. Die "Warriors" setzten sich mit 118:113 am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Cavaliers durch.

Durant war mit 31 Zählern der erfolgreichste Punktesammler bei Golden States Auswärtssieg. Thompson und Curry steuerten 30 und 26 Punkte zum Erfolg bei. Trotz Glanzleistungen von James (39 Punkte) und Irving (38 Punkte) liegen die "Cavaliers" in der Serie "best of seven" nun mit 0:3 im Hintertreffen. Die "Warriors" können mit einem Sieg im nächsten Spiel ihre zweite Meisterschaft innerhalb von drei Jahren feiern. Spiel vier wird am Freitag (Ortszeit) ebenfalls in Cleveland ausgetragen.