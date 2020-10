Star-Basketballer LeBron James und seine Teamkollegen gehen den ersten Schritt in Richtung Meisterschaft. Gegner Boston hat mit Verletzungspech zu kämpfen.

Sport 1

NBA: Lakers dominieren erstes Finalspiel

Star-Basketballer LeBron James und seine Teamkollegen gehen den ersten Schritt in Richtung Meisterschaft. Gegner Boston hat mit Verletzungspech zu kämpfen.

Die Los Angeles Lakers haben das erste Finalspiel der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA klar gewonnen und ihre Ambitionen auf die erste Meisterschaft seit zehn Jahren untermauert. Das Team um LeBron James ließ den Miami Heat in Orlando beim 116:98 keine Chance.

Allerdings war James diesmal trotz 25 Punkten, 13 Rebounds und neun Assists nicht der auffälligste Spieler der Partie. Der 35-Jährige, der mit Miami 2012 und 2013 die Meisterschaft eingefahren hatte, wurde in Spiel eins der Best-of-Seven-Serie von seinem kongenialen Mitspieler Anthony Davis (34 Punkte, neun Rebounds) ein wenig in den Schatten gestellt.

„Dies ist der Moment, auf den ich meine gesamte Karriere gewartet habe“, sagte Finaldebütant Davis, der vor der Saison zu den Lakers gestoßen war: „Ich möchte sicherstellen, dass ich diese Gelegenheit nutze, denn sie kommt nicht allzu oft.“ James forderte vom Team trotz des klaren Erfolges ungebrochene Konzentration: „Die Arbeit ist noch nicht getan. Wir sind nicht damit zufrieden, ein Spiel zu gewinnen. So einfach ist das.“

Verletzungspech

Miami, das sich im Finale der Eastern Conference knapp gegen Rekordmeister Boston Celtics durchgesetzt hatte, hat allerdings nicht nur das Spiel verloren: Goran Dragic verletzte sich am linken Fuß, verpasste die komplette zweite Halbzeit und droht länger auszufallen. Heat-Topscorer Jimmy Butler (23 Punkte) verstauchte sich den Knöchel.



Michaela Stejskalova: Olympia, WM, Basket Esch Basket Esch zählt in dieser Saison eine Spielerin mit Erfahrung auf höchstem Niveau in seinen Reihen. Michaela Stejskalova lief bereits bei Olympia auf.

"Ungeachtet dessen gaben die Lakers den Ton, die Kraft und die Körperlichkeit für den Großteil des Spiels vor", sagte Heat-Trainer Erik Spoelstra, dessen Team nur im ersten Viertel mithalten konnte: "Sie haben einfach die Kontrolle übernommen. Wir waren nicht in der Lage, sie zurückzuerlangen."



Am Samstag (3 Uhr Luxemburger Zeit) findet in der Bubble in Florida das zweite Spiel statt.

Heat-Star Jimmy Butler verletzt sich am Knöchel. Foto: AFP





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.