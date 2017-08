(sid) - Spektakulärer Spielertausch in der NBA: Der viermalige Allstar Kyrie Irving wechselt innerhalb der nordamerikanischen Basketball-Profiliga von Vizemeister Cleveland Cavaliers zu den Boston Celtics, dafür geht Isaiah Thomas den umgekehrten Weg. Damit tauschen die beiden besten Teams der Eastern Conference der vergangenen Saison ihre Top-Point-Guards. Die Celtics und Cavaliers bestätigten den Trade.

"Kyrie ist einer der besten Werfer in der NBA. Das hat er auf der größten Bühne, den NBA-Finals, in den letzten drei Jahren bewiesen", sagte Celtics-Präsident Danny Ainge. Für Irving, der mit Cleveland 2016 den Titel gewann, ist es nach sechs Jahren in der NBA der erste Wechsel.

Irving kam in der vergangenen Spielzeit auf einen Schnitt von 25,2 Punkten pro Spiel, Thomas hatte in seinen drei Celtics-Jahren einen Schnitt von 24,7 Punkten. Für den 25 Jahre alten Point Guard bekommen die Cavaliers aus Boston neben Isaiah Thomas auch noch Jae Crowder, Ante Zizic und die Rechte an einem Erstrundenpick 2018.