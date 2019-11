Mit seinem zweiten Triple Double in Folge führt der slowenische Basketballer Luka Doncic seine Dallas Mavericks zum Sieg gegen Vizemeister Golden State.

NBA: Doncic überragt gegen die Warriors

Die Dallas Mavericks um Basketball-Jungstar Luka Doncic haben in der nordamerikanischen Liga NBA gegen den Vizemeister einen eindrucksvollen Heimsieg gefeiert. Die Texaner besiegten am Mittwoch (Ortszeit) die Golden State Warriors mit 142:94. Dallas belegt nach dem dritten Sieg in Folge den sechsten Tabellenplatz in der Western Conference.

Der 20-jährige Jahre alte Doncic erzielte mit 35 Punkten, elf Assists und zehn Rebounds sein zweites Triple Double in Folge. Er ist zudem der erste Spieler seit Allen Iverson im Jahr 2003, der in einem Viertel mehr Punkte, Rebounds und Assists verbuchen konnte als das gesamte gegnerische Team zusammen. Am Mittwoch gelang ihm dieses Kunststück mit 22 Punkten, fünf Rebounds und fünf Assists im ersten Viertel.