(bob) - Es war wieder einmal knapp, doch die Boston Celtics konnten ihre Siegesserie in der NBA in der Nacht von Montag auf Dienstag auf 16 Erfolge ausbauen. Das Duell mit den Dallas Mavericks musste zwar in die Verlängerung, dank insgesamt 47 Punkten von Ausnahmekönner Kyrie Irving setzten sich die Celtics am Ende jedoch mit 110:102 in Texas durch. Dem Aufbauspieler waren bereits im ersten Durchgang 18 Zähler ohne Fehlwurf gelungen.

Boston thront mit einer Bilanz von 16:2 derzeit an der Spitze der Eastern Conference, dabei hatte die Saison durch zwei Niederlagen sowie die Horror-Verletzung des Leistungsträgers Gordon Hayward eigentlich schlecht begonnen. Neben Irving, den Jungprofis Jayson Tatum und Jaylen Brown sowie dem erfahrenen Center Al Horford hat auch Trainer Brad Stevens einen entscheidenden Anteil daran, dass die Celtics seit 16 Spielen ungeschlagen sind.



Seine Mannschaft stellt derzeit die beste Verteidigung der Liga, trotzdem bleibt der Trainer stets bescheiden. "Wir können es besser machen, das wissen wir", hatte er vor einigen Tagen geäußert.



Um sich in die Geschichtsbücher der nordamerikanischen Basketballliga eintragen zu können, benötigen die Celtics tatsächlich noch einige Erfolge. In der Saison 1971/1972 hatten die Los Angeles Lakers 33 Spiele hintereinander gewonnen. Die bisherige Bestmarke Bostons sind 19 Siege in Serie, dies war Paul Pierce und Co. 2008-2009 gelungen.