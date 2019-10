Zu Beginn der Basketballsaison in Nordamerika kam es gleich zum Stadtduell in Los Angeles. Der amtierende Meister Toronto Raptors gewann sein Auftaktspiel.

NBA-Auftakt: Clippers schlagen die Lakers

Daniel WAMPACH Zu Beginn der Basketballsaison in Nordamerika kam es gleich zum Stadtduell in Los Angeles. Der amtierende Meister Toronto Raptors gewann sein Auftaktspiel.

In der Nacht zum Mittwoch (Luxemburger Zeit) begann die Saison in der nordamerikanischen Basketballliga NBA mit zwei Partien. Dabei kam es in Los Angeles gleich zum Stadtuell zweier Titelkandidaten, das in einer hitzigen Atmosphäre ausgetragen wurde.



Die Clippers hatten am Ende den längeren Atem und setzten sich mit 112:102 gegen die Lakers um LeBron James durch. Neuzugang Kawhi Leonard führte seine Mannschaft mit 30 Punkten zum Erfolg.



Leonards Ex-Team, der amtierende Meister Toronto Raptors, gewann sein Auftaktspiel ebenfalls gegen die New Orleans Pelicans. Beim 130:122-Sieg stach ein Spieler aus Kamerun heraus: Pascal Siakam erzielte 34 Punkte und holte 18 Rebounds. Die Raptors hatten in der vergangenen Saison den ersten NBA-Titel der Clubgeschichte gefeiert.