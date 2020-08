Die Play-off-Spiele der NBA werden am Samstag fortgesetzt. Das teilte die nordamerikanische Profiliga am Freitag mit.

NBA: Am Samstag wird wieder gespielt

(sid) - Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA wird nach dem Spielerstreik am Samstag ihre Play-offs fortsetzen. Dies teilten die NBA und die Spielergewerkschaft (NBPA) am Freitag mit. "Wir hatten am Donnerstag ein offenes, leidenschaftliches und produktives Gespräch zwischen Spielern, Trainern und Klubbesitzern über die nächsten Schritte zur Vertiefung unserer gemeinsamen Bemühungen und Aktionen für soziale Gerechtigkeit und Rassengleichheit", hieß es in einer Pressemitteilung: "Alle Parteien kamen überein, die Playoff-Spiele am Samstag, den 29. August, wieder aufzunehmen."

Die Spieler einigten sich mit der Liga auf einige konkrete Maßnahmen. So soll unter anderem unmittelbar ein gemeinsamer Ausschuss gegründet werden, der sich den Themen Zugang zu Wahlen, Stärkung des gesellschaftlichen Engagements und Veränderungen bei Polizei und Justiz widmen soll. Zudem soll in jeder Stadt, in der das ansässige NBA-Team Besitzer der Spielstätte ist, diese zu einem Wahllokal bei der Präsidentschaftswahl im November werden.

Die Milwaukee Bucks hatten am Mittwoch ihr Play-off-Spiel gegen Orlando Magic boykottiert und damit im US-Sport eine Welle des Protests ausgelöst. Sie reagierten mit dem drastischen Schritt auf den Fall Jacob Blake, der am vergangenen Wochenende von weißen Polizisten von hinten niedergeschossen wurde. Den 29-Jährigen trafen sieben Kugeln im Rücken. Die Tat ereignete sich in Kenosha/Wisconsin, Milwaukee liegt im selben Bundesstaat.

NHL spielt am Samstag auch wieder

In der Eishockey-Liga NHL soll es ebenfalls am Samstag mit den Play-off-Spielen weitergehen. Am Donnerstag hatte man erklärt, die Begegnungen zu vorerst unterbrechen.



„Das hier ist eine viel stärkere Botschaft als alles, was ein oder zwei Spieler auf dem Eis machen könnten“, sagte der schwarze Eishockey-Profi Ryan Reaves von den Vegas Golden Knights: „Das Gespräch hat angefangen mit weißen Spielern von anderen Teams, die sprechen wollten. Das ist stark.“ Die Liga erklärte: „Die NHL unterstützt die Entscheidung und wird die vier Duelle am Samstag nachholen sowie den Zeitplan entsprechend anpassen.“

Die NBA ist wie eine politische Organisation. US-Präsident Donald Trump

Von US-Präsident Donald Trump wird sie allerdings kritisch gesehen. Trump richtete sich mit seiner Kritik indes vorrangig an die Basketballer, die den Boykott ins Rollen gebracht hatten: „Die Liga ist wie eine politische Organisation. Ich denke nicht, dass das gut für den Sport oder für das Land ist. Ich weiß nicht viel über die Proteste. Aber ich weiß, dass ihre TV-Quoten schlecht waren, weil die Leute der NBA überdrüssig sind.“



Marc Short, Stabsleiter von US-Vizepräsident Mike Pence, hatte die Proteste bei „CNN's New Day“ als „dämlich und absurd“ bezeichnet. Auch der Besitzer des Fußball-Teams Real Salt Lake, Dell Loy Hansen, äußerte sich kritisch zu den Protestaktionen und Spielverschiebungen. Die MLS kündigte eine Untersuchung gegen ihn an.

