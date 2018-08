Das erste Fußball-Länderspiel der Nations League gegen Moldawien findet am 8. September statt. Ab Dienstag sind Karten im Vorverkauf erhältlich.

Nations League: Vorverkauf startet

Am 8. September startet die Luxemburger Fußball-Nationalmannschaft ins neue Nations-League-Turnier. Auftaktgegner ist Moldawien um 20.45 Uhr im Stade Josy Barthel. Ab Dienstag (28. August) sind Tickets im Vorverkauf erhältlich.

Für die überdachte Haupttribüne sind allerdings keine Tickets verfügbar, alle anderen Karten kosten 15 Euro. Für Jugendliche, die unter 16 Jahre alt sind, sind wie gewohnt eine begrenzte Anzahl an Eintrittskarten an der Abendkasse verfügbar.



Verkaufsstellen



Die Tickets sind in den Reiseagenturen von Voyages Emile Weber in Kirchberg, Luxemburg-Stadt, Grevenmacher, Esch/Alzette, Mersch und Canach erhältlich, sowie in der Réidener Spënnchen in Redingen und in der Buchhandlung Libo in Wiltz.



Außerdem kann man die Karten am Sitz der FLF in Monnerich erwerben.