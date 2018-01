(DW) - Im September startet die neu gegründete Nations League. Für viele große Fußballnationen ist das europäische Turnier eine eher lästige Angelegenheit, für kleine Länder wie Luxemburg ergibt sich aber eine ganz neue Möglichkeit: Ab sofort besteht nämlich eine realistische Chance, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren.

Am Mittwoch wurden jeweils vier Gruppen für jede der vier Ligen ausgelost. Luxemburg trifft in der Gruppe 2 der Liga D auf Weißrussland, Moldawien und San Marino. Eine machbare Angelegenheit also. Luxemburg könnte als Gruppensieger ins Halbfinale kommen, um dann um den EM-Startplatz zu kämpfen.

Die komplette Auslosung

LIGA A

Gruppe 1: Deutschland, Frankreich, Niederlande

Gruppe 2: Belgien, Schweiz, Island

Gruppe 3: Portugal, Italien, Polen

Gruppe 4: Spanien, England, Kroatien

LIGA B

Gruppe 1: Slowakei, Ukraine, Tschechische Republik

Gruppe 2: Russland, Schweden, Türkei

Gruppe 3: Österreich, Bosnien-Herzegowina, Nordirland

Gruppe 4: Wales, Irland, Dänemark

LIGA C

Gruppe 1: Schottland, Albanien, Israel

Gruppe 2: Ungarn, Griechenland, Finnland, Estland

Gruppe 3: Slowenien, Norwegen, Bulgarien, Zypern

Gruppe 4: Rumänien, Serbien, Montenegro, Litauen

LIGA D

Gruppe 1: Georgien, Estland, Kasachstan, Andorra

Gruppe 2: Weißrussland, Luxemburg, Moldawien, San Marino

Gruppe 3: Aserbaidschan, Färöer, Malta, Kosovo

Gruppe 4: Mazedonien, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar

Weitere Details zur Nations League und den Luxemburger Gegnern finden Sie unten im Liveticker zum Nachlesen.