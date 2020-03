Nun ist auch der genaue Spielplan der Nations League bekannt. Luxemburgs Fußball-Nationalmannschafft beginnt mit einem Auswärtsspiel in Aserbaidschan. Das erste Heimspiel findet am 8. September gegen Montenegro statt.

Nations League: Luxemburg beginnt auswärts

Joe GEIMER Nun ist auch der genaue Spielplan der Nations League bekannt. Luxemburgs Fußball-Nationalmannschafft beginnt mit einem Auswärtsspiel in Aserbaidschan. Das erste Heimspiel findet am 8. September gegen Montenegro statt.

Wie die Auslosung der im September beginnenden zweiten Ausgabe der Nations League ergab, trifft Luxemburg in der Gruppe 1 der Liga C auf Aserbaidschan, Zypern und Montenegro. Mittlerweile steht auch fest, wann genau die sechs Partien jedes Landes ausgetragen werden.

Luxemburgs Fußballer beginnen am 5. September in Aserbaidschan (18 Uhr), mit ziemlicher Sicherheit in Baku. Den 8. September sollten sich die einheimischen Anhänger des Teams von Trainer von Luc Holtz vormerken. Dann findet im Großherzogtum das erste Heimspiel der Kampagne statt. Es geht um 20.45 Uhr gegen Montenegro.

Stadion rechtzeitig fertig?

Die Frage ist nur: Wo genau? Ist das neue Stadion in Kockelscheuer dann fertig? Oder muss das altehrwürdige Stade Josy Barthel doch noch einmal herhalten? So recht weiß das derzeit scheinbar niemand genau. Holtz erklärt: "Ich bin überzeugt davon, dass es reine Willenssache ist, ob das neue Stadion rechtzeitig fertig ist oder nicht" Zuletzt hatte die hauptstädtische Bürgermeisterin Lydie Polfer vermutet, dass der Ball erst im Oktober in der neuen Arena rollen kann.

Somit könnte das Heimspiel am 9. Oktober (20.45 Uhr) gegen Zypern vielleicht eine ganz besondere Premiere werden. Anschließend geht es für die FLF-Auswahl mit einem Auswärtsspiel in Montenegro (20.45 Uhr) weiter.

Der Doppeltermin im November besteht aus einem Auswärtsspiel in Zypern (20.45 Uhr) und einem Heimspiel gegen Aserbaidschan (20.45 Uhr).

Besonders kurios: Gegen Zypern (26. März) und Montenegro (30. März) bestreitet Luxemburg in den kommenden Wochen auch zwei Testspiele.

Liga C - Gruppe 1 - Spielplan

5. September:

18.00: Aserbaidschan - Luxemburg

18.00: Zypern - Montenegro 8. September:

20.45: Zypern - Aserbaidschan

20.45: Luxemburg - Montenegro 9. Oktober:

20.45: Luxemburg - Zypern

20.45: Montenegro - Aserbaidschan 12. Oktober:

18.00: Aserbaidschan - Zypern

20.45.: Montenegro - Luxemburg 12. November:

18.00: Aserbaidschan - Montenegro

20.45: Zypern - Luxemburg 15. November:

20.45: Luxemburg - Aserbaidschan

20.45: Montenegro - Zypern