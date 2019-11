Am Freitag wurden die Halbfinals der vier Ligen in der Nations League ausgelost. Außerdem ist teilweise schon bekannt, welche Teams bei der Fußball-EM 2020 in welcher Gruppe antreten.

Nations League: Halbfinals ausgelost

(dpa) - WM-Achtelfinalist Dänemark darf bei der Fußball-EM 2020 alle seine drei Spiele im eigenen Stadion austragen und genießt auch im Gastgeberduell mit Russland Heimrecht. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Freitag in Nyon, bei der auch die Halbfinalbegegnungen der Nations League festgesetzt wurden.



Die Gruppe B ist schon vor der eigentlichen Auslosung am 30. November in Bukarest fast komplett: Russland und Dänemark sind wegen der Gastgeberstädte St. Petersburg und Kopenhagen gesetzt. Der Gruppenkopf ist Belgien, nachdem Spanien, England, Italien und Deutschland allesamt Ausrichter sind und die Ukraine aus politischen Gründen nicht mit Russland in eine Gruppe gelost werden darf.



Drei Heimspiele für England



Bei der Auslosung in Bukarest entscheidet sich in der kommenden Woche noch das vierte Team der EM-Gruppe B. Die Auswahl ist aber nicht besonders groß: Wegen weiterer Vorgaben zu Gastgebern und politisch nicht möglichen Duellen kommen lediglich Finnland und Wales infrage.



England ist mit London ebenfalls Ausrichter. Das Team von Trainer Gareth Southgate hat ebenfalls drei Heimspiele und bekommt es in der Gruppe D mit dem Sieger des C-Pools zu tun, in dem Schottland, Norwegen, Serbien und Israel um einen Platz kämpfen.