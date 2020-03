Am Dienstag fand in Amsterdam die Auslosung der Nations League statt. Luxemburgs Gruppengegner in der Liga C stehen somit fest.

Nations League: FLF-Auswahl mit interessanter Gruppe

Bob HEMMEN Am Dienstag fand in Amsterdam die Auslosung der Nations League statt. Luxemburgs Gruppengegner in der Liga C stehen somit fest.

Die FLF-Auswahl bekommt es in der Nations League mit interessanten Gegnern zu tun. In der Gruppe 1 der Liga C treffen die Luxemburger auf Aserbaidschan, Zypern und Montenegro. Dies ergab die Auslosung am Dienstag in Amsterdam.

Holtz: "Meine Frau ist strenger" Wie tickt Fußball-Nationaltrainer Luc Holtz? Im Interview gewährt der 50-Jährige Einblicke in seine Persönlichkeit und nimmt zu vielen Themen, die abseits des Rasens liegen, Stellung.

Besonders kurios: Die Mannschaft von Nationaltrainer Luc Holtz bestreitet in diesem Monat Testspiele gegen Zypern (26. März in Nikosia) und Montenegro (30. März in Podgorica). Diese sollten eigentlich als Vorbereitung auf die Aufgaben in der Nations League dienen.



Partien noch nicht terminiert



Der erste Spieltag der Nations League findet vom 3. bis zum 5. September statt, der zweite vom 6. bis zum 8. September. Der sechste und letzte Spieltag ist vom 15. bis zum 17. November. Das genaue Programm wird von der UEFA im Laufe des Abends veröffentlicht.