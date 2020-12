Nations-League-Endrunde im Oktober 2021

Die Nations-League-Endrunde wird im Oktober 2021 in Italien ausgetragen. Die Halbfinalduelle stehen fest.

(dpa) - Die Endrunde der Nations League wird im Oktober 2021 in Italien gespielt. Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union wählte am Donnerstag Turin und Mailand als Gastgeber der zwei Halbfinals (6. und 7. Oktober), des Spiels um Platz drei und des Endspiels (beide am 10. Oktober) aus. Qualifiziert sind Belgien, Frankreich, Italien und Spanien.

Die Auslosung ergab, dass Gastgeber Italien in der Vorschlussrunde zunächst auf Spanien trifft. Weltmeister Frankreich bekommt es in einer Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018 mit Belgien zu tun.

