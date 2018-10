Trotz der Niederlage am Freitag in Minsk steht Luxemburg wieder auf dem ersten Platz in der Gruppe zwei und hofft weiter auf den Aufstieg. Großen Anteil daran hat Moldawien.

Sport 2 Min.

Nations League: Ein Finale gegen Weißrussland

Laurent SCHÜSSLER Trotz der Niederlage am Freitag in Minsk steht Luxemburg wieder auf dem ersten Platz in der Gruppe zwei und hofft weiter auf den Aufstieg. Großen Anteil daran hat Moldawien.

Es war ein dramatisches Spiel am Montagabend in Minsk: Die Nachspielzeit war bereits angebrochen, als der Weißrusse Stasevich noch einmal seine Chance von jenseits der Strafraumgrenze suchte ...