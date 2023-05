Der Luxemburger Kader für die anstehenden Länderspiele steht fest. Zahlreiche junge Spieler werden Teil des 31-köpfigen Aufgebots sein.

Nationaltrainer Luc Holtz hat einige Nachwuchstalente nominiert

Yann DUARTE Der Luxemburger Kader für die anstehenden Länderspiele steht fest. Zahlreiche junge Spieler werden Teil des 31-köpfigen Aufgebots sein.

Luc Holtz hat sein Aufgebot für die kommenden Begegnungen der EM-Qualifikation sowie für das Testpiel gegen Malta nominiert. Am Mittwoch gab der Fußball-Nationaltrainer in Monnerich bekannt, mit welchem Kader die Luxemburger in die Duelle mit Malta am 9. Juni (20.15 Uhr im Stade de Luxembourg), Liechtenstein am 17. Juni (15 Uhr im Stade de Luxembourg) und Bosnien-Herzegowina am 20. Juni (20.45 Uhr im Stadion Bilino polje) gehen wird.

Vorverkauf Die FLF hat mitgeteilt, dass eine begrenzte Anzahl von Tickets für das Spiel gegen Liechtenstein am Mittwoch ab 14 Uhr auf www.flf.lu unter der Rubrik „Billetterie“ erhältlich sein wird. Es handelt sich dabei um die obligatorischen Tickets, die für die Gästemannschaft reserviert sind. Da Liechtenstein jedoch nur mit wenigen Zuschauern nach Luxemburg reist, hat der Verwaltungsrat der FLF entschieden, den Gästeblock für diese Begegnung in einen Familienblock umzufunktionieren. Die Tickets kosten 20 Euro für Erwachsene und fünf Euro für Jugendliche, die 2007 oder später geboren sind.

Im Vergleich zu den letzten Länderspielen im März wird der Nationaltrainer dabei auf einige neue Spieler zurückgreifen. So werden mit Timothy Martin, Miguel Goncalves, Seid Korac, Fabio Lohei, Rayan Breberi, Leon Elshan, David Jonathans und Jayson Videira zahlreiche junge Spieler Bestandteil des 31-köpfigen Aufgebots sein. Ein Teil des Kaders wird dabei erst nach dem Testspiel gegen Malta dazustoßen. Sébastien Thill (Rostock/D) wird hingegen verletzungsbedingt gänzlich fehlen.

Das Luxemburger Aufgebot Tor: Timothy Martin (Seraing/B), Anthony Moris (Union Saint-Gilloise/B), Tiago Pereira (Mönchengladbach/D), Ralph Schon (Wiltz) Abwehr: Dirk Carlson (St. Pölten/A), Maxime Chanot (New York City FC/USA), Eldin Dzogovic (Magdeburg/D), Miguel Goncalves (Gil Vicente/P), Tim Hall (Ujpest/H), Laurent Jans (Mannheim/D), Seid Korac (Degerfors/S), Fabio Lohei (Metz/F), Enes Mahmutovic (CSKA Sofia/BUL), Marvin Martins (Austria Wien/A), Mica Pinto (Sparta Rotterdam/NL) Mittelfeld: Leandro Barreiro (Mainz/D), Rayan Breberi (Standard Liège/B), Florian Bohnert (Bastia/F), Lars Gerson (Kongsvinger/N), Christopher Martins (Spartak Moskau/RUS), Mathias Olesen (1. FC Köln/D), Timothé Rupil (Mainz/D), Vincent Thill (AIK Solna/S) Angriff: Yvandro Borges (Mönchengladbach/D), Alessio Curci (Mainz/D), Leon Elshan (Trier/D), David Jonathans (FC Bayern/D), Gerson Rodrigues (Al-Wehda/KSA), Danel Sinani (Wigan/ENG), Dejvid Sinani (F91), Jayson Videira (Hannover/D)

