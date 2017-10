Der französische Fußball-Verband FFF hat den Vertrag mit Nationaltrainer Didier Deschamps vorzeitig um zwei Jahre bis 2020 verlängert. Der 49 Jahre alte Weltmeister von 1998 und Europameister von 2000 hatte 2012 das Amt von Laurent Blanc übernommen. Sein alter Kontrakt wäre mit Ende der WM-Endrunde 2018 in Russland (14. Juni bis 15. Juli) ausgelaufen.

Der Verband wollte nach eigenen Angaben mit der Vertragsverlängerung ein Zeichen setzen, um eine störungsfreie Vorbereitung von Les Bleus auf das WM-Turnier im kommenden Sommer zu gewährleisten. "Für mich ist Didier der Beste, da gibt es keinen Zweifel", sagte FFF-Präsident Noël Le Graët auf einer Pressekonferenz in Paris über den früheren Kapitän der Franzosen.

Deschamps hatte bei der WM-Endrunde in Brasilien 2014 das Viertelfinale und zwei Jahre später bei der EURO im eigenen Land das Finale erreicht, das gegen Portugal 0:1 n.V. verloren wurde.

Luxemburg bestritt in der Qualifikation für die WM 2018 zwei Spiele in der Gruppe A gegen Frankreich. Am 25. März 2017 gab es im Stade Josy Barthel ein 1:3. In bester Erinnerung bleibt natürlich das 0:0 von Toulouse am 3. September.