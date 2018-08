Die Luxemburger Fußballnationalmannschaft wird am 15. August nicht gegen den deutschen Drittligisten Fortuna Köln testen. Grund ist das Weiterkommen von F91 und Niederkorn im Europapokal.

Nationaltrainer Holtz sagt Testspiel ab

Joe TURMES

Nationaltrainer Luc Holtz hat reagiert: Nachdem sich F91 und Niederkorn für die dritte Qualifikationsrunde der Europa League qualifiziert haben, hat sich der Coach dazu entschlossen, das Vorbereitungsspiel gegen den deutschen Drittligisten Fortuna Köln am 15. August abzusagen.

Die FLF-Auswahl bestreitet somit nur noch ein Testspiel gegen den deutschen Zweitligisten Arminia Bielefeld von Trainer Jeff Saibene als Vorbereitung auf die Nations League. Dieses findet am 4. September in Hesperingen statt. Vier Tage später steht dann der Auftakt in der Nations League mit einem Heimspiel gegen Moldawien an.