Nationaltorhüterin Lucie Schlimé geht nach Wien

Andrea WIMMER

Lucie Schlimé wird ihre Fußballkarriere in Österreich fortsetzen. Die Luxemburger Nationaltorhüterin wechselt vom SC Bettemburg zum Hauptstadtclub First Vienna. Dies bestätigten die Spielerin und die Vereine am Mittwoch. „Ich habe mich bei Vienna sofort willkommen gefühlt. Ich war dort eine Woche beim Probetraining und es hat mir sehr gut gefallen“, sagte die 19-Jährige.

Schlimé, die gerade ihr Abitur in Luxemburg erfolgreich absolviert hat, hatte schon länger geplant, Studium und Fußball im Ausland zu verbinden. Unklar war bislang gewesen, zu welchem Verein sie gehen würde. First Vienna ist der älteste Fußballclub Österreichs. Die erste Frauenmannschaft spielt in der dortigen Bundesliga und belegte in der Vorsaison den fünften Tabellenplatz. Nach Angaben des Vienna-Sprechers Christof Kopf erhält Schlimé zunächst einen Vertrag über ein Jahr. Zuerst hatte RTL über den Wechsel berichtet.

Die junge Spielerin hatte ihren ersten Einsatz in Luxemburgs A-Nationalmannschaft im November 2019 gegen Kosovo. Seit 2021 ist sie die Nummer eins im Luxemburger Tor. Mittlerweile hat sie 19 Länderspiele absolviert, darunter die Partien der WM-Qualifikation.



