Von drei Toren in einer Halbzeit träumen viele Fußballer. Doch bei der Neuseeländerin Meikayla Moore landeten die Bälle im eigenen Netz.

Sport 1

Ungewollt treffsicher

Nationalspielerin erzielt Eigentor-Hattrick

Von drei Toren in einer Halbzeit träumen viele Fußballer. Doch bei der Neuseeländerin Meikayla Moore landeten die Bälle im eigenen Netz.

Diesen „Hattrick“ brauchte wirklich niemand: Die drei Eigentore der neuseeländischen Fußball-Nationalspielerin Meikayla Moore in einem Spiel sorgten auch Tage danach noch für Mitgefühl.

Am Sonntag hatte die 25-Jährige beim SheBelieves Cup in den USA einen besonders gebrauchten Tag erwischt. Im Spiel gegen die US-Nationalelf traf die Verteidigerin vom FC Liverpool in der 5.', 6.' und 36.' - ins eigene Netz.

FLF-Frauen kassieren drei Tore in der Nachspielzeit Gegen Favorit England haben die Luxemburger Fußballerinnen wie erwartet keine Chance. Das Spiel im Stade Luxembourg endet zweistellig.

In der 40.' wurde sie ausgewechselt, die USA gewannen 5:0. „Nach dem Rückschlag kommt das Comeback, Kopf hoch“, kam Zuspruch vom Fan-Account des FC Liverpool. „Ich weiß, dass es im Moment nicht schön ist, aber ich bin zuversichtlich, dass sie sich davon erholen wird“, sagte Moores Vereinstrainer Matt Beard.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.