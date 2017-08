(bob/DH) - Christopher Martins ist zweifellos eines der größten Talente des Luxemburger Fußballs. Im Juli musste er noch am Meniskus operiert werden, doch Olympique Lyon entschied sich anschließend dazu, den Mittelfeldspieler nicht an einen unterklassigen Verein auszuleihen, um dort Spielpraxis zu sammeln.

Der vielseitig einsetzbare 20-Jährige konnte sich in der Vergangenheit beim Spitzenclub jedoch nur selten für höhere Aufgaben empfehlen, nun kriegt er möglicherweise die Gelegenheit dazu.

Der Nationalspieler steht am Samstag im Aufgebot des Europa-League-Teilnehmers am vierten Spieltag der Ligue 1 in Nantes. Die Begegnung wird um 17.15 Uhr angepfiffen.

Erst Nantes, dann Luxemburg

Trainer Bruno Génésio hatte in der Vergangenheit bereits die Qualitäten des Talentes gelobt, im breiten Kader Lyons fiel es Martins trotz guter Leistungen in der zweiten Mannschaft sowie den Jugendauswahlen allerdings schwer, auf sich aufmerksam zu machen. Demnach wartet er bislang noch auf den ersten Profieinsatz. Dies könnte sich demnächst allerdings ändern, wenn auch noch nicht an diesem Wochenende.

Und nächste Woche wartet bereits die nächste interessante Aufgabe auf Martins. Am Donnerstag fehlt der der FLF-Auswahl gegen Weißrussland im Stade Josy Barthel zwar aufgrund einer Gelbsperre, doch bereits am Sonntag kann er sich in Toulouse gegen Frankreich einem größeren Publikum in der WM-Qualifikation präsentieren.