Basketballer Delgado wird Profi in Island

Ivan Delgado wagt den Schritt ins Ausland. Der 22-Jährige lehnt mehrere Angebote ab, um unter einem speziellen Trainer zu arbeiten.

Luxemburg hat den nächsten Basketballprofi. Wie der Verband FLBB am Freitag mitteilte, wird Etzellas Ivan Delgado künftig in Island spielen. Der 22-Jährige unterschrieb beim Zweitligisten UMF Sindri Hofn, der laut Delgado in die erste Liga aufsteigen wolle.

Einer der Hauptgründe für die Entscheidung sei der spanische Trainer Israel Martin gewesen. „Ich hatte auch Angebote anderer Clubs aus stärkeren Ligen. Aber ich habe mich entschieden, nach Island zu gehen, weil ich das Gefühl habe, dass das der richtige Ort ist, um mich als Spieler weiterzuentwickeln - insbesondere auf der Position des Point Guard“, wird Delgado zitiert.

Nach seiner Verletzung im Halbfinale der Total League hatte der Luxemburger die vergangenen Monate zur Genesung genutzt. Am Freitag trifft Delgado mit der Nationalmannschaft in der WM-Vorqualifikation auf Portugal, am Samstag folgt das Duell mit Schweden.

