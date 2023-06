Der 23-jährige Rückraumspieler schließt sich dem Handballclub BT Füchse an und blickt voller Vorfreude auf die kommende Saison voraus.

Handball

Nationalspieler Adel Rastoder wechselt nach Österreich

Yann DUARTE Der 23-jährige Rückraumspieler schließt sich dem Handballclub BT Füchse an und blickt voller Vorfreude auf die kommende Saison voraus.

Nationalspieler Adel Rastoder verlässt den deutschen Drittligisten Saarlouis und wechselt zu BT Füchse, einer Handball-Spielgemeinschaft aus Bruck an der Mur und Trofaiach. Dies hat der österreichische Erstligist am Dienstag bekannt gegeben. „Ich freue mich sehr über meinen Transfer. Es ist für mich eine große Ehre, Teil dieses Vereins zu sein und ich bin motivierter denn je, meine Ziele zu verfolgen“, erklärt der Rückraumspieler in einem Statement.

Eine spanische Spielphilosophie für die FLH-Auswahlen Bei den Handballnationalmannschaften der Männer und Frauen stehen einige Veränderungen an. Auch die Jugendarbeit wird angepasst.

In der abgelaufenen Saison scheiterten die BT Füchse im Viertelfinale der Play-offs an UHK Krems. Rastoder selbst fiebert bereits der kommenden Spielzeit entgegen: „Ich möchte mich bei den BT Füchsen für das Vertrauen bedanken, welches sie in mich setzen, und ich werde alles dafür tun, dieses Vertrauen zu rechtfertigen.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.