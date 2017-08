(tof/jan) - Luxemburgs Fußball-Nationaltrainer Luc Holtz will für die WM-Qualifikationsspiele am 31. August gegen Weißrussland und am 3. September in Frankreich auf einen alten Bekannten zurückgreifen. Weil Stammkeeper Anthony Moris (Kreuzbandriss) und Ersatzmann Ralph Schon (Mittelfinger ausgerenkt) verletzt ausfallen, kehrt Jonathan Joubert wohl ins Tor des FLF-Teams zurück. Der Düdelinger war bereits im vergangenen Jahr nach einer Verletzungsmisere zurückgekehrt und für Moris eingesprungen.

Laut "Quotidien" habe Joubert der Anfrage von Holtz bereits zugestimmt. Eine weitere Möglichkeit des Nationaltrainers besteht in der Nominierung des Nachwuchstorhüters Youn Czekanowicz, der am Dienstag 17 Jahre alt wird. Das Talent saß am Sonntag beim 0:1 seines belgischen Clubs Antwerpen in La Gantoise immerhin auf der Bank.