Beim alljährlichen nationalen Basketballtag stand beim Nachwuchs der Spaß im Vordergrund. Bei uns finden Sie die schönsten Bilder des Events.

Sport 19

Nationaler Basketballtag: Dribbeln, werfen, lachen

Daniel WAMPACH Beim alljährlichen nationalen Basketballtag stand beim Nachwuchs der Spaß im Vordergrund. Bei uns finden Sie die schönsten Bilder des Events.

Am Sonntag wurde im Centre sportif René Hartmann in Düdelingen der alljährliche nationale Basketballtag ausgetragen. Dabei handelt es sich um ein Turnier, an dem Poussin(e)s, Minis und Fillettes teilnehmen. Der Spaß am Basketball steht dabei im Vordergrund, auch wenn es am Ende auch um Platzierungen und Medaillen geht.



In den diversen Kategorien traten insgesamt acht Vereine an. Contern, Gréngewald, die Musel Pikes, Racing, Résidence, Sparta, Amicale und der Heimverein Düdelingen waren mit diversen Teams vertreten. Dabei dachten sich ein paar Mannschaften kreative Namen aus: Die Amicale Tigers und die Amicale Lions kämpften genauso um Medaillen wie die T71 Crazy Chicks oder die T71 Wild Chicks.



Neben den Partien, die im Drei-gegen-drei ausgetragen wurden, gab es auch noch diverse Skills Tests, bei denen die jungen Spieler ihre Basketballfähigkeiten unter Beweis stellen konnten.

19 Foto: Christian Kemp

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp