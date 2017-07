(pg) - Beim Meeting im belgischen Courtrai, das zur Serie des Flanders-Cup gehört, hat Charel Grethen am Samstagabend einen der prestigeträchtigsten Luxemburger Rekorde verbessert. Im 1500-m-Rennen, das von Mohamed Ismail aus Djibouti in 3'36"98 gewonnen wurde, passierte der CSL-Athlet die Ziellinie als Vierter in 3'39"90.

Damit pulverisierte der 25-jährige Athlet nicht nur seine persönliche Bestzeit von 3'42"81, sondern verbesserte auch den 37 Jahre alten Luxemburger Rekord von Justin Gloden um zwei Hundertstel. Gloden war am 10. August 1980 in Köln die 1500 m in 3'39"92 gelaufen.

Mit seinem Chrono hat der neue Rekordhalter zudem die Qualifikationsnorm von 3'40''00 für die Europameisterschaften Anfang August nächsten Jahres in Berlin unterboten.